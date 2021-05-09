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Разбившийся в Татарстане самолет угнал пьяный пилот, чтобы прокатить подругу

Вечерняя Москва
41 минуту назад
Разбившимся в Татарстане самолетом управлял пьяный пилот, который угнал воздушное судно из Альметьевского аэроклуба, чтобы прокатить свою подругу. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Разбившийся в Татарстане самолет угнал пьяный пилот
Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкина в Татарстане 9 мая в 12:54. В результате происшествия погибли два человека.
По предварительным данным, самолетом управлял 56-летний летчик Валерий Полонский, который совершил несанкционированный вылет, чтобы прокатить свою подругу. Уточняется, что пилот и его спутница могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Республика Татарстан,
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