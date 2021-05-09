В Одессе неонацисты напали на горожанку, которая несла портрет маршала Жукова с Георгиевской лентой. Они пытались вырвать у нее портрет. Вместо нападавших полиция задержала пострадавшую. Видео нападения опубликовал
телеграм-канал «Политика Страны».
Драка произошла на аллее Неизвестного матроса. На кадрах видно, что за женщину вступились другие одесситы. Однако в итоге женщину с портретом окружила полиция, и её отвезли в райотдел.
Канал также опубликовал видео из Киева
, на котором украинский неонацист вытягивает руку в нацистском приветствии в сторону ветерана в форме, идущего по улице с цветами.
Полиция при этом не реагирует.
Между тем издание «Страна.Ua» провело уличный опрос
в Киеве и Одессе.
Нашлись те, кто заявил, что «в этой войне несправедливо погибали миллионы украинцев, посланные в эти мясорубки Сталиным и Жуковым».
«Празднование 9 мая - это "победобесие". Если ты без георгиевской ленточки, то ты против Путина», - сказал один из опрощенных.
Но подавляющее большинство прохожих заявили, что отмечают День Победы 9 мая и считают, что их родители и деды победили в Великой Отечественной войне.
«Власти, когда начинают говорить о том, что это не Отечественная война - это просто у них родины нет. У них она, наверное, в Майами, на островах, во Франции. Там, где их яхта стоит, там у них и отечество», - сказал житель Одессы.
«После Отечественной мы восстанавливали Киев. И чтобы Киев этого не помнил - это стыдно. Мы живем сейчас в фашистской стране. Нам не разрешают сейчас даже к 9 мая выйти к Ватутину», - заявили киевские пенсионерки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек
назвал Украину «чистильщиком сапог белым господам из Вашингтона и Брюсселя». Так парламентарий прокомментировал высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне.