В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Одессе произошла массовая драка из-за портрета с георгиевской лентой

Майк Габриелян
20 минут назад
В Одессе неонацисты напали на горожанку, которая несла портрет маршала Жукова с Георгиевской лентой. Они пытались вырвать у нее портрет. Вместо нападавших полиция задержала пострадавшую. Видео нападения опубликовал телеграм-канал «Политика Страны».
Драка произошла на аллее Неизвестного матроса. На кадрах видно, что за женщину вступились другие одесситы. Однако в итоге женщину с портретом окружила полиция, и её отвезли в райотдел.
Канал также опубликовал видео из Киева, на котором украинский неонацист вытягивает руку в нацистском приветствии в сторону ветерана в форме, идущего по улице с цветами.
Полиция при этом не реагирует.
Между тем издание «Страна.Ua» провело уличный опрос в Киеве и Одессе.
Нашлись те, кто заявил, что «в этой войне несправедливо погибали миллионы украинцев, посланные в эти мясорубки Сталиным и Жуковым».
«Празднование 9 мая - это "победобесие". Если ты без георгиевской ленточки, то ты против Путина», - сказал один из опрощенных.
Но подавляющее большинство прохожих заявили, что отмечают День Победы 9 мая и считают, что их родители и деды победили в Великой Отечественной войне.
«Власти, когда начинают говорить о том, что это не Отечественная война - это просто у них родины нет. У них она, наверное, в Майами, на островах, во Франции. Там, где их яхта стоит, там у них и отечество», - сказал житель Одессы.

«После Отечественной мы восстанавливали Киев. И чтобы Киев этого не помнил - это стыдно. Мы живем сейчас в фашистской стране. Нам не разрешают сейчас даже к 9 мая выйти к Ватутину», - заявили киевские пенсионерки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Украину «чистильщиком сапог белым господам из Вашингтона и Брюсселя». Так парламентарий прокомментировал высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне.
Происшествия,Видео,Руслан Бальбек,Госдума,Киев,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители