В Одессе неонацисты напали на горожанку, которая несла портрет маршала Жукова с Георгиевской лентой. Они пытались вырвать у нее портрет. Вместо нападавших полиция задержала пострадавшую. Видео нападения опубликовал телеграм-канал «Политика Страны».

Драка произошла на аллее Неизвестного матроса. На кадрах видно, что за женщину вступились другие одесситы. Однако в итоге женщину с портретом окружила полиция, и её отвезли в райотдел.

Канал также опубликовал видео из Киева , на котором украинский неонацист вытягивает руку в нацистском приветствии в сторону ветерана в форме, идущего по улице с цветами.

Полиция при этом не реагирует.

Между тем издание «Страна.Ua» провело уличный опрос в Киеве и Одессе.

Нашлись те, кто заявил, что «в этой войне несправедливо погибали миллионы украинцев, посланные в эти мясорубки Сталиным и Жуковым».

«Празднование 9 мая - это "победобесие". Если ты без георгиевской ленточки, то ты против Путина», - сказал один из опрощенных.

Но подавляющее большинство прохожих заявили, что отмечают День Победы 9 мая и считают, что их родители и деды победили в Великой Отечественной войне.

«Власти, когда начинают говорить о том, что это не Отечественная война - это просто у них родины нет. У них она, наверное, в Майами, на островах, во Франции. Там, где их яхта стоит, там у них и отечество», - сказал житель Одессы.



«После Отечественной мы восстанавливали Киев. И чтобы Киев этого не помнил - это стыдно. Мы живем сейчас в фашистской стране. Нам не разрешают сейчас даже к 9 мая выйти к Ватутину», - заявили киевские пенсионерки.