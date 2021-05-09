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В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены

Российская Газетаиещё 1
16 минут назад
В отеле Hyatt Regency в городе Финикс, штат Аризона (США), произошла стрельба, в результате которой погиб человек, семеро - ранены.
В гостинице в США произошла стрельба
Фото: ReutersReuters
Пострадавшим - от 18 до 22 лет, их жизни ничто не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.
Раненых доставили в разные больницы. Личность погибшего не разглашается.
Происшествия,РИА Новости,Финикс,Соединенные Штаты,
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