В Москве прихожанина храма обокрали на 150 тысяч рублей

Москвича в храме обокрали на 150 тысяч рублей
У мужчины в Москве
украли вещи на сумму более 150 тысяч рублей, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД
.
По данным источника, кража произошла в православном храме.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что на улице Большая Ордынка у него украли личные вещи из сумки, в том числе два телефона, документы и банковские карты.
Общий ущерб, по оценке пострадавшего, превысил 150 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье "кража".
Ранее в Москве священник ударил
посетителя храма из-за фото иконостаса.