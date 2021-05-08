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В Москве прихожанина храма обокрали на 150 тысяч рублей

Ювелина Бернст
1 час назад
Москвича в храме обокрали на 150 тысяч рублей
В Москве прихожанина храма обокрали на 150 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
У мужчины в Москве украли вещи на сумму более 150 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По данным источника, кража произошла в православном храме.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что на улице Большая Ордынка у него украли личные вещи из сумки, в том числе два телефона, документы и банковские карты.
Общий ущерб, по оценке пострадавшего, превысил 150 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье "кража".
Ранее в Москве священник ударил посетителя храма из-за фото иконостаса.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Москва,
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