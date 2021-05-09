Поиски пропавшего на Камчатке вертолета приостановили на ночь

Спасатели утром в воскресенье возобновили поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-2. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Вертолет Ми-2 пропал 8 мая. На борту находились командир воздушного судна и пассажир, выполнялся рейс аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Около 17:00 по местному времени воздушное судно перестало выходить на связь. В поисках была задействована авиация, но на ночь спасательная операция была приостановлена. Следователи проводят проверку.