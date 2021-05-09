Поиски пропавшего на Камчатке вертолета приостановили на ночь

"Поиски возобновлены. В них принимают участие два вертолета от предприятия [которое эксплуатировало пропавший Ми-2] и один от региональной поисково-спасательной базы", - рассказали в МЧС.
Вертолет Ми-2 пропал 8 мая. На борту находились командир воздушного судна и пассажир, выполнялся рейс аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Около 17:00 по местному времени воздушное судно перестало выходить на связь. В поисках была задействована авиация, но на ночь спасательная операция была приостановлена. Следователи проводят проверку.