Первый канал стал жертвой судебного разбирательства

Первый канал получил штраф за упоминание в сюжете СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. Иск к телеканалу подал Роскомнадзор

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Соответствующее решение суда от 6 мая 2021 года обнаружилось в базе данных «Электронное правосудие». Судья удовлетворил иск Роскомнадзора от 26 марта с требованием привлечь Первый канал к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания и назначил штраф в 30 000 рублей.

Претензии регулятора вызвало использование в выпуске общественно-политического ток-шоу «Время покажет», вышедшего в эфир 11 марта, фрагмента сюжета телеканала «Настоящее время» (признан в России иностранным агентом в 2017 году) без указания на то, что он входит в реестр СМИ-иноагентов.