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Во Владивостоке началась проверка из-за вывешенных ко Дню Победы "неправильных" флагов

Майк Габриелян
1 час назад
Власти Владивостока начали проверку «диверсии» с «японскими» флагами, украсившими центр города перед Днем Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.
Во Владивостоке начали проверки из-за вывешенных флагов ко Дню Победы
Фото: ТАССТАСС
Скандал начался, когда в соцсетях появились фото из Владивостока. На улицах города вывесили треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны и расходящихся от него красных и белых лучей. Последний элемент декора очень напоминал флаг ВМС Японии, которая была союзником Гитлера во Второй мировой войне.
История вызвала резонанс, власти спешно заменили «японские» флаги российскими триколорами. В мэрии пояснили, что подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом «Победа».
После проверки в отношении чиновников из управления культуры «примут соответствующие меры». Какое наказание им грозит, пока неизвестно. В мэрии добавили, что условия контракта не были соблюдены, поэтому работы по установке флагов не будут оплачены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Приморье задержали судно под флагом Японии за незаконную добычу краба.
Происшествия,Владивосток,
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