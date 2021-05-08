Во Владивостоке начали проверки из-за вывешенных флагов ко Дню Победы

Власти Владивостока начали проверку «диверсии» с «японскими» флагами, украсившими центр города перед Днем Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

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Скандал начался, когда в соцсетях появились фото из Владивостока. На улицах города вывесили треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны и расходящихся от него красных и белых лучей. Последний элемент декора очень напоминал флаг ВМС Японии, которая была союзником Гитлера во Второй мировой войне.

История вызвала резонанс, власти спешно заменили «японские» флаги российскими триколорами. В мэрии пояснили, что подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом «Победа».

После проверки в отношении чиновников из управления культуры «примут соответствующие меры». Какое наказание им грозит, пока неизвестно. В мэрии добавили, что условия контракта не были соблюдены, поэтому работы по установке флагов не будут оплачены.