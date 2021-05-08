Москвички лишились 150 тыс. рублей на сайтах объявлений

Сделка на сайте объявлений может обернуться потерей крупной суммы — злоумышленники предлагают оформить доставку товара и отправляют продавцу ссылку для ввода реквизитов. Несколько кликов — и персональные данные в руках мошенников, через несколько минут они опустошат ваши банковские карты. Так произошло с двумя москвичками. «Газета.Ru» рассказывает их истории.

В марте 2021 года 20-летняя московская студентка Мария продавала на сайте объявлений MacBook Air 2013 года за 22 тыс. рублей. Вскоре появился потенциальный покупатель — он предложил провести продажу компьютера через "Юла Доставку". Девушка согласилась и отправила ему адрес электронной почты. Студентке пришло письмо с дизайном как у "Юлы" и ссылкой — по ней у Марии запросили реквизиты счета для получения оплаты за товар, а также остаток на карте.

"У меня на карте было 106 тыс. рублей, предназначенные на оплату обучения в университете. Я ввела эту сумму — думала, что так идентифицируют владельца карты. Через несколько минут мне приходит сообщение на телефон, что 106 тыс. рублей списано с моего счета. Я начала звонить в банк, писать в поддержку "Юлы", но мне сообщили, что ничем помочь не могут. Это было ужасно. За час я лишилась всех накоплений за год", — рассказала собеседница "Газеты.Ru".

Аналогичная история произошла с 24-летней москвичкой Елизаветой. В феврале 2021 года она выставила на продажу пальто за три тысячи рублей. Покупатель нашелся быстро — он предложил воспользоваться системой доставки от "Авито". Елизавета также поделилась адресом электронной почты и вскоре получила письмо. Полный адрес отправителя был скрыт, увидела девушка только название — "Авито Доставка". Это усыпило ее бдительность. Она перешла по ссылке и начала вводить реквизиты.

"Там еще был вопрос: "Сколько у вас сейчас денег на счету?" Меня он почему-то не смутил. На карте было 50 тыс. рублей, я так и написала. Мне тут же пришло уведомление на телефон, что с моей карты сняли все деньги. Я ждала полчаса, что деньги вернутся на карту, но этого не произошло. Злоумышленник перестал отвечать, а в службе поддержки мне сказали, что ничем помочь не могут", - поделилась девушка.

В похожую ситуацию в ноябре 2020 года попала и 29-летняя Анастасия из Москвы. Она продавала вещи на "Юле". Девушка тоже дала мошеннику свою почту, перешла по ссылке в письме и ввела данные карты. Однако на счету у нее не было денег. Когда произошла попытка списания средств, девушка тут же обратилась в поддержку.

"Мошенники кидают в письме ссылки на почту с логотипом и дизайном как "Юла Доставка". Иллюстрации, графика, шрифт под копирку. Даже не поймешь, что это подделка. Мне такие попадались раз пять. Хотели купить обувь, одежду без примерки. Пишут днем и ночью — на WhatsApp, Viber и в другие мессенджеры", - поделилась Анастасия.

На сайтах объявлений, описанных выше, доставка оформляется только на сайте или в приложении. Деньги за товар у покупателя спишут после того, как он заберет его в пункте выдачи. Затем продавец получит оговоренную сумму.

За год к октябрю 2020 года преступные группировки заработали минимум 0,8–1 млрд рублей на обмане пользователей сайтов объявлений и служб доставки в России, говорились в исследовании DLBI.

По данным компании, чаще всего людей обманывают на сервисах объявлений Avito (62% по числу инцидентов и 54% по сумме) и "Юла" (22% и 23% соответственно). DLBI прорабатывали 116 активных группировок (всего их около 200, полагают в компании), изучая их открытые и закрытые Telegram-каналы.

По статистике DLBI, за год на сайтах объявлений орудовали 13,1 тыс. мошенников, их средний заработок составлял 28,2 тыс. рублей, а организатора группировки — 1,8 млн рублей в месяц.

Средняя сумма снятия с карты составляла 5 900 рублей. Максимальная сумма одного прямого перевода с карты на карту - 200 тыс. рублей. Максимальное снятие с карты одной жертвы суммарно за несколько переводов - 2,1 млн рублей.