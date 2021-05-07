При пожаре в Мытищах погибли четыре человека

Из-за пожара в сварочном цехе в Мытищах погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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"Четверо погибших в результате пожара в сварочном цехе", - сообщили в пресс-службе.
Пожар начался в сварочном цехе, который находился в нежилом двухэтажном здании в Мытищах. Внутри были кислородные баллоны, 11 из них вынесли из здания. Также пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном. Угроза взрыва сохраняется.
Площадь пожара составила 225 кв. м. В 20:18 его локализовали. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.
Ранее «Рамблер» писал о пожаре в гостинице «Вечный зов», где погибли два человека. Следственный комитет считает короткое замыкание приоритетной версией пожара.