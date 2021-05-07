При пожаре в Мытищах погибли четыре человека

Пожар начался в сварочном цехе, который находился в нежилом двухэтажном здании в Мытищах. Внутри были кислородные баллоны, 11 из них вынесли из здания. Также пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном. Угроза взрыва сохраняется.