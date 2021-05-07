Танк загорелся на репетиции парада в Уфе

В Уфе на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. Водитель смог самостоятельно потушить возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
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Отмечается, что на корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось. Несмотря на то, что танк удалось потушить до приезда спасателей, они пролили место возгорания и смыли горючее, чтобы не допустить распространения огня.
Т-26 — советский легкий танк, занимавший первое место по численности к началу Великой Отечественной Войны. Он был принят на вооружение СССР в 1931 году и использовался до 1960 года.
В апреле текущего года на территории воинской части в дагестанском Буйнакске взорвался танк. По предварительным данным, сдетонировали находящиеся в нем боеприпасы. Причиной происшествия могло стать короткое замыкание.