Студента консерватории ранили ножом в Москве

На студента Московской государственной консерватории им. Чайковского напал неизвестный с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ
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Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным СМИ, 19-летний молодой человек получил ранение в общежитии на Грузинской улице.
Информация о состоянии пострадавшего, а также обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Рамблер» писал о нападении сотрудника одного из московских отелей с ножом на своего коллегу. Ему нанесли ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего нападавший скрылся с места происшествия. Позже подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.