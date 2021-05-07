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Студента консерватории ранили ножом в Москве

Анастасия Кирсанова
50 минут назад
На студента Московской государственной консерватории им. Чайковского напал неизвестный с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Студента консерватории ранили ножом в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным СМИ, 19-летний молодой человек получил ранение в общежитии на Грузинской улице.
Информация о состоянии пострадавшего, а также обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Рамблер» писал о нападении сотрудника одного из московских отелей с ножом на своего коллегу. Ему нанесли ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего нападавший скрылся с места происшествия. Позже подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Москва,
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