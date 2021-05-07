Студента консерватории ранили ножом в Москве

Ранее «Рамблер» писал о нападении сотрудника одного из московских отелей с ножом на своего коллегу. Ему нанесли ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего нападавший скрылся с места происшествия. Позже подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.