Муж сознался в убийстве бьюти-блогерши из Екатеринбурга

Как сообщал «Рамблер», Кристина Журавлева пропала 5 апреля, а спустя 11 дней ее тело было обнаружено в лесополосе около трассы. 28-летняя девушка была Instagram-блогером и жила в поселке Первомайский в Свердловской области. При этом тревогу в связи с ее исчезновением забили подписчики в соцсетях, а не родственники. Соседи убитой рассказали, что она жила с мужем, была приветлива, прилюдных ссор пара не устраивала.
По словам источника, муж Журавлевой пришел в полицию на допрос в неадекватном состоянии.
«Судя по всему, он был под воздействием психотропных веществ. В полиции на него надавили, и мужчина подписал признательные показания о том, что он убил жену. Однако следователи склонны сомневаться в этом признании», - пояснил он.
При этом муж девушки пока остается основным подозреваемым в деле, однако следователи рассматривают и другие версии.
По словам представителя СУ СК РФ по Свердловской области Александра Шульги, правоохранители расследуют дело по статье «Убийство», тщательно проверяют круг общения Кристины Журавлевой и возможные конфликты в семье.