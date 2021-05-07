Муж сознался в убийстве бьюти-блогерши из Екатеринбурга

Как сообщал «Рамблер», Кристина Журавлева пропала 5 апреля, а спустя 11 дней ее тело было обнаружено в лесополосе около трассы. 28-летняя девушка была Instagram-блогером и жила в поселке Первомайский в Свердловской области. При этом тревогу в связи с ее исчезновением забили подписчики в соцсетях, а не родственники. Соседи убитой рассказали, что она жила с мужем, была приветлива, прилюдных ссор пара не устраивала.