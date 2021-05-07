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Появилось видео избиения бабушкой школьника на детской площадке

Александр Кузьмин
1 час назад
В Санкт-Петербурге пенсионерка ударила 11-летнего парня на детской площадке. Видео публикует телеканал «360».
На кадрах можно увидеть, как бабушка стремительно подходит к школьнику, сидящему на лавочке, и наносит несколько ударов рукой по голове.
Сообщается, что между двумя школьниками завязался конфликт, а в качестве судьи выступила бабушка одного из ребят. Чтобы разрешить конфликт между двумя подростками, она просто ударила соперника внука по голове.
Родители пострадавшего мальчика подали заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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