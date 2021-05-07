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В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад
Взрыв прогремел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали.
На ремонтном заводе в Китае прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в четверг вечером, 6 мая, в уезде Байсэ.
Агентство Sina сообщает, что ,скорее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения. Он использовался при ремонте дороги. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, они уже госпитализированы.
Очевидцы сообщили, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб, мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили.
Ранее сообщалось, что на химзаводе в иранском городе Кум произошел пожар и прогремели взрывы.
Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, на место происшествия прибыли 150 пожарных и 20 автомобилей.
Происшествия,Китай,
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