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Несколько человек пострадали при стрельбе во Флориде

Вечерняя Москваиещё 4
27 минут назад
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в американском штате Флорида. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, сообщают средства массовой информации США.
Несколько человек пострадали при стрельбе во Флориде
Фото:  twitter.com/haleyhughey twitter.com/haleyhughey
По сведения телеканала WSVN со ссылкой на спасателей, пострадали пять человек, они госпитализированы. Телеканал WFOR-TV сообщает о трех пострадавших.
Известно, что инцидент произошел в торговом центре Aventura Mall в городе Авентура. Посетителей и работников ТЦ эвакуируют из здания. Торговый центр временно прекратил работу.
Сведения о преступнике не поступали.
Происшествия,Криминал,
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