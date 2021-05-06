Пожар уничтожил половину деревни в Омской области

Огонь уничтожил 25 строений, среди которых 14 жилых домов, продуктовый магазин и 10 хозяйственных построек.
Для лишившихся крова жителей подготовили пункт временного размещения, однако пока никто из жителей не согласился покинуть деревню. Люди выбрали поселиться у родственников и знакомых.
По предварительной информации, в сгоревших домах проживали 17 человек. Всего в деревне проживают около 60 человек.
Пожар пришел в деревню со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом. В МЧС
считают, что причиной пожара стал человеческий фактор.
В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.
Ранее «Рамблер» писал, что в Саратовской области сгорели три гектара леса в национальном парке «Хвалынский».