Расчлененное тело в рюкзаке нашли под Петербургом

Расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли под Петербургом . Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК России.

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Тело было обнаружено недалеко от кладбища в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам и убраны в рюкзак.

Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения. Он задержан.

В феврале 2021 года сотрудники региональных сил безопасности завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после бесследного исчезновения женщины. Она считается без вести пропавшей с августа 2020 года.