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Расчлененное тело в рюкзаке нашли под Петербургом

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли под Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК России.
Расчлененное тело в рюкзаке нашли под Петербургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тело было обнаружено недалеко от кладбища в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам и убраны в рюкзак.
Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения. Он задержан.
В феврале 2021 года сотрудники региональных сил безопасности завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после бесследного исчезновения женщины. Она считается без вести пропавшей с августа 2020 года.
30 июля 2020 года стало известно о гибели рэпера и музыканта Энди Картрайта. Его расчлененное тело было найдено в квартире на Невском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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