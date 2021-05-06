Cоседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше

Фото: @kris_zhuravleva_/Instagram @kris_zhuravleva_/Instagram

«Рамблер» писал, что Кристина Журавлева пропала 5 апреля, а спустя 11 дней ее тело было обнаружено в лесополосе около трассы. 28-летняя девушка была Instagram-блогером и жила в поселке Первомайский в Свердловской области. При этом тревогу в связи с ее исчезновением забили подписчики в соцсетях, а не родственники.

По словам соседей, Журавлева и ее муж ни с кем особо не общались, вели себя тихо. Девушка запомнилась доброжелательностью и открытостью, а ее супруг даже не здоровался с соседями. Однако никто не видел, чтобы пара ссорилась.

«На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно», - рассказал один из местных жителей.

Соседи заявили изданию, что дом, в котором жила блогер, уже осмотрели правоохранители. При этом они привезли с собой мужа Кристины Журавлевой, мужчина был в наручниках.

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«Супруг Журавлевой пришел в полицию, чтобы заявить о пропаже жены. Во время показаний полицейские заподозрили мужчину в том, что он находится под воздействием наркотиков и после освидетельствования мужчина был административно арестован. Сейчас он проверяется на причастность к убийству», - пояснил один из силовиков.