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Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве

Алиса Селезнёва
15 минут назад
Предложения пройти бесплатное медицинское обследование, которые россияне все чаще получают по телефону на фоне пандемии, являются способом «раскрутить» людей на деньги. Об этом радио Sputnik заявил заслуженный врач России, член Совфеда Владимир Круглый.
Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», - уверен врач.
При этом он напомнил, что бесплатные обследования действительно есть - диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.
«Такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться», - заметил Владимир Круглый.
«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн - мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.
Происшествия,Совет Федерации,МВД,ИА Sputnik,Россия,
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