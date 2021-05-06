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Избиение мужчиной своего пса попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в одном из подъездов Саранска. Видео «взорвало» социальные сети.
На кадрах видно, как житель Саранска вместе со своим псом выходят в помещение с почтовыми ящиками. Видно, что собака уже нервничает. После чего хозяин сначала замахивается ногой, потом берёт рукой пса за морду и наносит несколько жёстких ударов другой рукой. Избиение продолжается около полуминуты. Затем живодёр выгонят пса на улицу у спокойно уходит туда, откуда пришёл.
Известно, что собаку зовут Нельсон, он страдает недержанием и живёт у своего хозяина уже 9 лет. Брошенного и избитого пса нашли и забрали себе зоозащитники. В ближайшее время они собираются подать заявление в полицию.
Происшествия,Общество,Видео,Саранск,
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