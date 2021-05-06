На кадрах видно, как житель Саранска вместе со своим псом выходят в помещение с почтовыми ящиками. Видно, что собака уже нервничает. После чего хозяин сначала замахивается ногой, потом берёт рукой пса за морду и наносит несколько жёстких ударов другой рукой. Избиение продолжается около полуминуты. Затем живодёр выгонят пса на улицу у спокойно уходит туда, откуда пришёл.