На кадрах видно, как житель Саранска вместе со своим псом выходят в помещение с почтовыми ящиками. Видно, что собака уже нервничает. После чего хозяин сначала замахивается ногой, потом берёт рукой пса за морду и наносит несколько жёстких ударов другой рукой. Избиение продолжается около полуминуты. Затем живодёр выгонят пса на улицу у спокойно уходит туда, откуда пришёл.
Известно, что собаку зовут Нельсон, он страдает недержанием и живёт у своего хозяина уже 9 лет. Брошенного и избитого пса нашли и забрали себе зоозащитники. В ближайшее время они собираются подать заявление в полицию.