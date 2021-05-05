В Европе задержали 31 мафиози после масштабной операции

Предположительно, задержанные являются участниками калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета», действующей в разных регионах Италии и других странах. Ее подозревают в международной контрабанде наркотиков и отмывании денег.

Задержание последовало за операцией «Поллино», в ходе которой в 2018 году были задержаны 84 подозреваемых в Италии и Германии.