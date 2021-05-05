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В Европе задержали 31 мафиози после масштабной операции

Lenta.ru
1 час назад
В Европе полиция задержала 31 мафиози после масштабной операции, проводившейся в Италии и Германии. Об этом сообщается на сайте полицейской службы Европейского союза «Европол».
В Европе задержали 31 мафиози после масштабной операции
Фото: ReutersReuters
Предположительно, задержанные являются участниками калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета», действующей в разных регионах Италии и других странах. Ее подозревают в международной контрабанде наркотиков и отмывании денег.
Задержание последовало за операцией «Поллино», в ходе которой в 2018 году были задержаны 84 подозреваемых в Италии и Германии.
«Всего [в ходе операции] было изъято по меньшей мере несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, элитные транспортные средства и украшения. Оценка суммы изъятых денег продолжается, банковские счета заморожены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах, нашли по кулинарному блогу на YouTube. В 2014 году итальянские власти выдали ордер на арест Биара за участие в незаконном обороте кокаина, организованном на юге Италии одним из кланов калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Он сбежал из страны и скрывался от полиции.
Происшествия,Италия,
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