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Поджигателя леса в Иркутской области показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Местный житель Иркутской области поджег лес. Он умышленно запалил сухую траву в нескольких местах в Усольском районе, устроив пожар на 20 гектарах. Четыре очага пришлось тушить на протяжении нескольких часов.
Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 18-летний молодой человек. Свой поступок он объяснил тем, что «психанул».
Как рассказал стражам порядка сам задержанный, он попытался на попутках добраться до села Большая Елань, но ни одна из мимо проезжающих машин не остановилась. Тогда раздосадованный юноша стал жечь траву. Видео с его признаниями опубликовано на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. Как уточняется, в отношении него составлен протокол по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Происшествия,Пожары,Видео,Иркутская Область,
18+
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