Как рассказал стражам порядка сам задержанный, он попытался на попутках добраться до села Большая Елань, но ни одна из мимо проезжающих машин не остановилась. Тогда раздосадованный юноша стал жечь траву. Видео с его признаниями опубликовано на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. Как уточняется, в отношении него составлен протокол по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.