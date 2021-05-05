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Молодой человек ударил знакомого ножом на востоке Москвы

РИАМО
1 час назад
Полицейские задержали молодого человека, который ударил ножом мужчину в квартире на ул. Лухмановской на востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Мужчина ударил знакомого ножом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Медики скорой помощи обнаружили в квартире пострадавшего с колото-резаными ранами и травмой почки. Его госпитализировали в медучреждение.
Полицейские задержали гражданина 1999 г.р., который нанес удар ножом мужчине 1997 г.р. во время ссоры.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.
Подозреваемого в убийстве охранника задержали в новой Москве>>
Происшествия,МВД,РИАМО,Москва,Россия,
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