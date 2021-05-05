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Влетевший в легковушку мотоциклист попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Авария между автомобилем «Kia Rio» и мотоциклом «Honda» произошла в Кирове, на Октябрьском проспекте. Видео, снятое видеорегистратором, публикует «Life.ru».
На кадрах видно, как в перестраивающуюся легковушку влетает мужчина на мотоцикле. Последний двигался на очень высокой скорости. Перед столкновением мотоциклист упал со своего «железного коня».
«Я двигался по улице Профсоюзной в сторону ЦУМа, выехал в средний ряд. Планировал перестраиваться. В зеркале увидел точку, которая была далеко, продолжил перестроение и почувствовал удар», — пояснил ситуацию водитель «Kia Rio».
Автомобиль получил незначительные повреждения. Досталось и стоявшему неподалёку «мерседесу» — в него байк влетел уже без водителя. Мотоциклиста с тяжёлыми травмами госпитализировали.
Происшествия,Видео,ЦУМ,Киров,
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