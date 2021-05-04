Нацпарк «Хвалынский» загорелся под Саратовом

Пожарные начали тушить огонь около полудня понедельника, однако ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает пламя. Площадь пожара в течение дня увеличилась с двух до трех гектаров. Кроме-того, местность труднодоступна для подъезда техники. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники.

По словам спасателей, угрозы населению на данный момент нет. Ближайший населенный пункт – село Старая Яблонка в Хвалынском районе. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал не допустить распространения пожара на места жительства людей.

Ситуация находится на контроле прокуратуры , на место возгорания в лесу выехал хвалынский городской прокурор Сергей Паршин

Национальный парк «Хвалынский» был образован в 1994 году.

Территория включает природные комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую и историческую ценность.