В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Нацпарк «Хвалынский» загорелся под Саратовом

Вероника Полынина
58 минут назад
В национальном парке «Хвалынский» под Саратовом горят три гектара леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
Пожарные начали тушить огонь около полудня понедельника, однако ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает пламя. Площадь пожара в течение дня увеличилась с двух до трех гектаров. Кроме-того, местность труднодоступна для подъезда техники. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники.
По словам спасателей, угрозы населению на данный момент нет. Ближайший населенный пункт – село Старая Яблонка в Хвалынском районе. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал не допустить распространения пожара на места жительства людей.
Ситуация находится на контроле прокуратуры, на место возгорания в лесу выехал хвалынский городской прокурор Сергей Паршин.
Национальный парк «Хвалынский» был образован в 1994 году.
Территория включает природные комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую и историческую ценность.
Ранее «Рамблер» писал, что три человека погибли и семь пострадали во время пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы.
Происшествия,Видео,Сергей Паршин,Валерий Радаев,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Саратовская Область,Саратов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители