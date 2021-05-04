Блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, записал видео для своих подписчиков в Instagram, в котором сообщил о предстоящем судебном процессе. Стример заявил, что первое предварительное слушание по делу об избиении девушки во время прямого эфира состоится 5 мая.

Напомним, в октябре прошлого года Бурим вел стрим, во время которого несколько раз ударил свою собеседницу головой об стол. В результате у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Она обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде.