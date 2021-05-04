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Избивший девушку на стриме блогер Mellstroy рассказал на видео о суде

Алевтина Жаркова
49 минут назад
Блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, записал видео для своих подписчиков в Instagram, в котором сообщил о предстоящем судебном процессе. Стример заявил, что первое предварительное слушание по делу об избиении девушки во время прямого эфира состоится 5 мая.
Напомним, в октябре прошлого года Бурим вел стрим, во время которого несколько раз ударил свою собеседницу головой об стол. В результате у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Она обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде.
Происшествия,Криминал,Видео,
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