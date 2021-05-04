Энергоблок АЭС в Свердловской области внезапно отключился

Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции по неизвестной пока причине отключён от сети. Он был обесточен автоматикой, сказано в официальном Telegram-канале АО «Концерн Росэнергоатом».

Фото: rosenergoatom.ru rosenergoatom.ru

Инцидент произошёл в 13:45 по местному времени (11:45 мск), сработал штатный алгоритм.

Причины отключения энергоблока выясняются.

Третий энергоблок продолжает работу в соответствии с графиком.

В концерне подчеркнули, что радиационная обстановка на территории Белоярской АЭС не превышает установленных пределов. Эксплуатация в нынешнем режиме остаётся безопасной.

Это не первый подобный случай в нынешнем году. В конце марта автоматика тоже отключала четвёртый энергоблок от сети.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в 1964 году, она обеспечивает около 16% электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. Сейчас в эксплуатации блоки с реакторами БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).