В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Энергоблок АЭС в Свердловской области внезапно отключился

News.ruиещё 2
1 час назад
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции по неизвестной пока причине отключён от сети. Он был обесточен автоматикой, сказано в официальном Telegram-канале АО «Концерн Росэнергоатом».
Энергоблок АЭС в Свердловской области внезапно отключился
Фото: rosenergoatom.rurosenergoatom.ru
Инцидент произошёл в 13:45 по местному времени (11:45 мск), сработал штатный алгоритм.
Причины отключения энергоблока выясняются.
Третий энергоблок продолжает работу в соответствии с графиком.
В концерне подчеркнули, что радиационная обстановка на территории Белоярской АЭС не превышает установленных пределов. Эксплуатация в нынешнем режиме остаётся безопасной.
Это не первый подобный случай в нынешнем году. В конце марта автоматика тоже отключала четвёртый энергоблок от сети.
Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в 1964 году, она обеспечивает около 16% электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. Сейчас в эксплуатации блоки с реакторами БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на ядерные объекты России. По его мнению, это позволит говорить с Москвой «на равных».
Происшествия,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители