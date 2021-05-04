Главу "ВИМ-Авиа" захотели приговорить к 10 годам колонии

Гособвинитель требует приговорить бывшего генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева к 10 годам колонии за мошенничество в сфере кредитования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, где рассматривается его дело.

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"Представитель прокуратуры потребовал признать Кочнева виновным по ряду статей: мошенничестве в сфере кредитования, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и злоупотреблении полномочиями и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей", - сказали в суде. Вторую фигурантку дела, бывшего главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву прокурор требует признать виновной только в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и назначить наказание в виде 9 лет колонии со штрафом в размере 9 млн руб.

"Оглашение приговора Кочневу и Пантелеевой назначено на 26 мая", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 годы закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, соучастники получили кредит на 1,6 млрд рублей в "Абсолют банке". Из них $9 млн по фиктивным договорам купли-продажи авиатехники переведены на счета аффилированной Мурсекаеву компании в Ирландии. "В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей", - отметили в СК. Всего ущерб от действий фигурантов превысил 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Самой авиакомпании причинен ущерб на 117 млн рублей.