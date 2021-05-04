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Опубликовано видео смертоносного торнадо в США

Алевтина Жаркова
55 минут назад
Два человека стали жертвами торнадо в США. Один из них погиб в пригороде Атланты, другой – в округе Хьюстон.
Мощный ураганный ветер обрушился на территорию штата Джорджия накануне. Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, повредила здания. В некоторых районах было отключено электричество.
Ранее в штатах Джорджия и Алабама было объявлено предупреждение. Местные власти не рекомендовали жителям покидать свои дома. Скорость ветра могла достигать 30 м/с.
По данным синоптиков, в этом году в США ураганы могут оказаться сильнее, чем обычно.
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