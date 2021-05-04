Два человека стали жертвами торнадо в США. Один из них погиб в пригороде Атланты, другой – в округе Хьюстон.

Мощный ураганный ветер обрушился на территорию штата Джорджия накануне. Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, повредила здания. В некоторых районах было отключено электричество.

Ранее в штатах Джорджия и Алабама было объявлено предупреждение. Местные власти не рекомендовали жителям покидать свои дома. Скорость ветра могла достигать 30 м/с.