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Момент крушения поезда в Мехико попал на видео

Алевтина Жаркова
29 минут назад
Число жертв крушения поезда при обрушении метромоста в Мексике возросло до 23 человек, еще 65 пострадали и были доставлены в больницы. Момент катастрофы зафиксирован на видео. Соответствующая запись появилась в Сети.
Как ранее сообщалось, железобетонная конструкция и вагоны пассажирского электропоезда рухнули с 10-метровой высоты на проезжающие внизу машины на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Среди пострадавших есть в том числе и несовершеннолетние. Причины произошедшего выясняются.
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