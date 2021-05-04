Число жертв крушения поезда при обрушении метромоста в Мексике возросло до 23 человек, еще 65 пострадали и были доставлены в больницы. Момент катастрофы зафиксирован на видео. Соответствующая запись появилась в Сети.

Как ранее сообщалось, железобетонная конструкция и вагоны пассажирского электропоезда рухнули с 10-метровой высоты на проезжающие внизу машины на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Среди пострадавших есть в том числе и несовершеннолетние. Причины произошедшего выясняются.