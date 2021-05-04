В Москве попытались ограбить банк с муляжом гранаты

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на востоке Москвы с муляжом гранаты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По данным следствия, в отделение банка на Измайловском шоссе зашел мужчина с муляжом гранаты и потребовал выдать ему наличные из кассы. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.