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В Москве мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк

ТАССиещё 4
4 часа назад
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на востоке Москвы с муляжом гранаты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
В Москве попытались ограбить банк с муляжом гранаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным следствия, в отделение банка на Измайловском шоссе зашел мужчина с муляжом гранаты и потребовал выдать ему наличные из кассы. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на улице Рудневке задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий. Со слов задержанного, муляж гранаты он приобрел в интернете", - сообщил Васенин.
Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый арестован.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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