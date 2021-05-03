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Рассекречено дело педофила-героя Великой Отечественной войны

Lenta.ru
23 минуты назад
В Забайкалье герой Великой Отечественной войны насиловал собственную дочь-пятиклассницу. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на рассекреченные документы дела.
Рассекречено дело педофила-героя ВОв
Фото: «Московский комсомолец»«Московский комсомолец»
Инцидент произошел еще в 1955 году, однако впервые материалы следствия были опубликованы только сейчас. Имена пострадавшей девочки и ее отца не сообщаются в соответствии с требованием закона. По информации издания, мужчина прошел через войну и получил медали за взятие Берлина и освобождение Праги, а также орден «Красной Звезды». Однако вскоре после возвращения с войны он убил односельчанина во время пьяной драки. Тогда суд приговорил его к семи годам тюрьмы, но на свободу мужчина вышел досрочно. После освобождения мужчина вернулся к жене с пятью детьми и в первый же день дома изнасиловал свою старшую дочь-пятиклассницу.
Педофил издевался над дочерью, бил ее, запрещал общаться со сверстниками и заставлял пить настоянный на перце спирт, поскольку услышал в тюрьме, что это помогает избавиться от нежелательной беременности. Мать девочки вместе с тремя сыновьями спала в другой комнате и не знала о происходящем.
Рассказать о насилии девочка решилась, посмотрев французскую картину «Плата за страх». Школьница обратилась в больницу, где узнала, что беременна от отца. Сделав аборт, она написала заявление в полицию. Суд над педофилом состоялся через полтора месяца, его лишили родительских прав и приговорили к 20 годам лишения свободы.
Происшествия,Прага,
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