Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Актер театра и кино, народный артист РоссииЕфим Каменецкий умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на худрука Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова&
Фото: Театр им. В. Ф. КомиссаржевскойТеатр им. В. Ф. Комиссаржевской
Каменецкий скончался в ночь на понедельник, 3 мая, в одной из больниц Петербурга. До последних дней своей жизни актер продолжал играть в спектаклях, последней из которых стала комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья".
Ефим Каменецкий родился 27 июля 1935 года в городе Новозыбков. В 1958 году он окончил Пензенский государственный педагогический институт, и в том же году началась его актерская карьера. Каменецкий начал выступать на сцене Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.
В театре имени Веры Комиссаржевской актер играл с 1987 года. Также он снимался в кино, снявшись в десятках картин. В 2008 году Каменецкий получил звание народного артиста РФ.