Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Ефим Каменецкий родился 27 июля 1935 года в городе Новозыбков. В 1958 году он окончил Пензенский государственный педагогический институт, и в том же году началась его актерская карьера. Каменецкий начал выступать на сцене Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.