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Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Елена Прошина
1 час назад
Актер театра и кино, народный артист России Ефим Каменецкий умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на худрука Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова&
Умер народный артист России Ефим Каменецкий
Фото: Театр им. В. Ф. КомиссаржевскойТеатр им. В. Ф. Комиссаржевской
Каменецкий скончался в ночь на понедельник, 3 мая, в одной из больниц Петербурга. До последних дней своей жизни актер продолжал играть в спектаклях, последней из которых стала комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья".
Ефим Каменецкий родился 27 июля 1935 года в городе Новозыбков. В 1958 году он окончил Пензенский государственный педагогический институт, и в том же году началась его актерская карьера. Каменецкий начал выступать на сцене Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.
В театре имени Веры Комиссаржевской актер играл с 1987 года. Также он снимался в кино, снявшись в десятках картин. В 2008 году Каменецкий получил звание народного артиста РФ.
Происшествия,Ефим Каменецкий,Михаил Жванецкий,Россия,
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