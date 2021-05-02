Московский священник ударил прихожанина и попал на видео

Москве священник избил прихожанина накануне Пасхи. Пострадавший уже подал заявление в полицию, сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем в субботу, 1 мая, в храме Симеона Столпника на Новом Арбате. Пострадавший рассказал, что сфотографировал иконостас, и это стало поводом для конфликта.

К нему подошел священник и ударил по телефону со словами «Это моя территория». «На что я ответил, что думаю, это территория бога», — продолжает мужчина.