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Московский священник ударил прихожанина и попал на видео

Юрий Столбов
31 минуту назад
В Москве священник избил прихожанина накануне Пасхи. Пострадавший уже подал заявление в полицию, сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.
Инцидент произошел днем в субботу, 1 мая, в храме Симеона Столпника на Новом Арбате. Пострадавший рассказал, что сфотографировал иконостас, и это стало поводом для конфликта.
К нему подошел священник и ударил по телефону со словами «Это моя территория». «На что я ответил, что думаю, это территория бога», — продолжает мужчина.
По словам участника конфликта, с ним в храме находился друг, который тоже фотографировал иконостас. Священник подошел и ко второму мужчине, попытавшись выбить у него телефон из рук. В этот момент пострадавший начал снимать происходящее на видео, тогда служитель церкви перешел в активное наступление.
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