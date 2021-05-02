В Перми пассажирка выстрелила в голову таксисту, узнав счет за поездку

Пассажир и водитель приехали в Пермь из Нижнего Тагила. На въезде в парковочную зону аэропорта «Большое Савино» между ними возник конфликт. Женщина заявила, что не будет платить сумму, названную водителем. Во время ссоры 43-летняя женщина достала из сумочки травматический пистолет и выстрелила 63-летнему таксисту в голову.