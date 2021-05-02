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В Перми пассажирка выстрелила в голову таксисту, узнав счет за поездку

Майк Габриелян
57 минут назад
В аэропорту Перми пассажирка выстрелила таксисту в голову, поссорившись с ним из-за оплаты. Об инциденте сообщает «КП» со ссылкой на управление МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.
В Перми пассажирка выстрелила в голову таксисту, узнав счет за поездку
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
Пассажир и водитель приехали в Пермь из Нижнего Тагила. На въезде в парковочную зону аэропорта «Большое Савино» между ними возник конфликт. Женщина заявила, что не будет платить сумму, названную водителем. Во время ссоры 43-летняя женщина достала из сумочки травматический пистолет и выстрелила 63-летнему таксисту в голову.
Мужчина успел увернуться и отделался травмой губы. От госпитализации он отказался. Женщину задержали и доставили в отдел полицейские.
В полиции отметили, что задержанная ранее была судима за мошенничество.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мужчина выстрелил в голову автомобилиста из-за места на парковке в Кузбассе.
Происшествия,МВД,Пермь,
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