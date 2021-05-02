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Масштабные беспорядки в Берлине попали на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад
Ежегодная "Революционная первомайская демонстрация", прошедшая в субботу, 1 мая, в столице Германии, переросла в масштабные беспорядки и столкновения с полицией.
Участники демонстрации должны были проследовать из района Нойкелльн в соседний район Кройцберг, однако по пути протестующие начали закидывать следивших за порядком полицейских бутылками и камнями.
Полиция проводит задержания участников беспорядков. Сообщается, что правоохранители используют при этом спецсредства. Точное количество задержанных на момент публикации материала не приводится.
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