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Пассажирка в Перми выстрелила в голову таксисту

Свободная прессаиещё 1
42 минуты назад
В голову таксисту выстрелила из травматического пистолета пассажирка. Инцидент произошел в аэропорте «Большое Савино» в Перми.
Женщина выстрелила таксисту в голову из-за цены за поездку
Фото: mos.rumos.ru
Как сообщает управление МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, пассажирку не устроила озвученная таксистом стоимость поездки. До Перми женщину таксист вез из Нижнего Тагила, сама сумма не называется.
Девушка решила разрешить конфликтную ситуацию с помощью оружия. Таксисту пуля попала в губу, он отказался от госпитализации. Женщину задержала полиция.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что житель Приморского края обвиняется в убийстве 15-летнего подростка.
Происшествия,Пермь,
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