Водитель грузовика раскрыл подробности страшного ДТП в Ставрополье

Участник ДТП, в котором погибли пять детей, заявил, что не видел машину, выехавшую на встречную полосу. О подробностях резонансной аварии телеканалу 360 рассказал водитель КамАЗа.

Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю ГУ МВД по Ставропольскому краю

«Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это „девятка“. Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым», — рассказал водитель.

Он отметил, что времени на маневр не было.

Накануне в ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. В салоне автобуса находились 13 девочек 2008 года рождения и их тренер. 14-м ребенком была племянница водителя. Баскетболистки ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете появилось видео аварии в Ставропольском крае, в которой погибли пять юных баскетболисток. Запись сделал видеорегистратор грузовика.