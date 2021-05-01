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Момент смертельного ДТП  с детьми на Ставрополье попал на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
Появилось видео момента ДТП на Ставрополье, в результате которого погибли пятеро детей. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
На видео видно, что автомобиль ВАЗ выезжает на встречную полосу и совершает столкновение с грузовиком. Водитель микроавтобуса с детьми пытается увернуться от грузового автомобиля, но не успевает.
Происшествия,Видео,Ставропольский Край,
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