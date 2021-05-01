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Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

Юрий Столбов
36 минут назад
Последствия смертельного ДТП в Ставропольском крае, где погибли шестеро детей, попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно перевернутый на бок грузовик и микроавтобус, стоящий в стороне. Рядом с транспортными средствами находятся очевидцы.
Происшествия,Видео,Ставропольский Край,
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