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Сочинского чиновника поймали на взятке в 75 млн рублей

Секрет Фирмыиещё 4
29 минут назад
В Сочи задержали главу департамента архитектуры и его 50-летнего знакомого при получении многомиллионной взятки. Чиновник хотел получить 75 млн рублей за разрешение на строительство апартаментов.
Сочинского чиновника поймали на взятке в 75 млн рублей
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License
Следствие установило , что осенью 2020 года гендиректор некой строительной фирмы сообщил 50-летнему мужчине о намерении построить апартаментный комплекс на своём земельном участке в Адлерском районе Сочи. Знакомый чиновника из сочинской мэрии предложил бизнесмену за 75 млн рублей ускорить оформление и выдачу разрешительных документов.
Деньги предназначались директору департамента архитектуры и градостроительства. При этом в случае отказа главе стройфирмы обещали создать условия, при которых строительство комплекса стало бы невозможным. Предприниматель согласился на требования и в ноябре–декабре передал посреднику 3,75 млн рублей.
После этого застройщик решил обратиться к силовикам, поскольку понимал, что совершает преступление. В итоге 30 апреля 2021 года в одном из кафе Сочи бизнесмен передал чиновнику и его знакомому вторую часть взятки в размере 20 млн рублей, после чего полицейские задержали злоумышленников.
Следственный комитет (СК) не назвал имена фигурантов. Из данных сайта мэрии Сочи следует, что департамент архитектуры и градостроительства возглавлял Сергей Добромыслов.
Ранее основатель хедж-фонда Bridgewater, американский миллиардер Рэй Далио заявил , что главная причина коррупции в России кроется в неумении российских предпринимателей работать сообща. По словам бизнесмена, им проще пойти в обход системы.
Происшествия,СКР,Сочи,
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