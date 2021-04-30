Открывшему стрельбу по людям депутату вынесли приговор

В декабре прошлого года Приозерский горсуд изменил квалификацию дела на статью 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и приговорил Русинова к исправительным работам на девять месяцев, однако осужденному зачли срок содержания под стражей после задержания и освободили от наказания в связи с его отбытием. Суд первой инстанции также оставил без удовлетворения гражданский иск пострадавшей при стрельбе женщины и решил взыскать с Русинова в ее пользу только расходы на представителя в суде и процессуальные издержки в сумме более 185 тыс. рублей. После этого на приговор подали жалобу в областной суд. Согласно картотеке областного суда, приговор первой инстанции Русинову отменили, других подробностей в материалах дела не указывается.