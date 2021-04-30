Открывшему стрельбу по людям депутату вынесли приговор

Летом 2020 года в Приозерском районе Ленинградской области
задержали мужчину, который обстрелял
из карабина лодку с людьми, подплывшую к его участку. Против задержанного возбудили уголовного дела о покушении на убийство. Источник в правоохранительных органах
сообщал ТАСС, что задержанного зовут Илья Русинов, с 2015 года он был муниципальным депутатом от "Единой России"
в муниципальном образовании Измайловское в Петербурге, но на момент задержания уже не числился членом муниципального совета, так как не участвовал в выборах 2019 года. В петербургском отделении партии после задержания сообщали, что приостановят членство в ней Русинова.