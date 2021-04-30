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Подпольные экскурсоводы устроили драку со стрельбой в Петербурге

Свободная прессаиещё 1
1 час назад
В центре Петербурга организаторы нелегальных экскурсий по крышам устроили драку, которая завершилась стрельбой из газового пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.
Экскурсоводы устроили драку со стрельбой в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в ночь на 30 апреля у одного из домов по улице Восстания. У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка из-за очередности прохода на крышу. В ходе конфликта один из экскурсоводов достал газовый пистолет и выстрел из него в лицо 19-летнему оппоненту. Потерпевший обратился в больницу с ранением щеки.
Подозреваемый в стрельбе задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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