Экскурсоводы устроили драку со стрельбой в Петербурге

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля у одного из домов по улице Восстания. У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка из-за очередности прохода на крышу. В ходе конфликта один из экскурсоводов достал газовый пистолет и выстрел из него в лицо 19-летнему оппоненту. Потерпевший обратился в больницу с ранением щеки.