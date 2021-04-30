Москвич пытался получить 50 миллионов в кредит по поддельному паспорту

Житель Москвы сделал попытку получить кредит в размере 50 миллионов рублей по поддельному паспорту. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

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Некоторое время назад неизвестный человек пришел в один из кредитных центров, предъявил фальшивый паспорт и запросил выдачу займа в размере 50 миллионов. В организации отказали ему в столь крупном кредите, но выдали более миллиона рублей.

Некоторое время спустя там выяснили, что паспорт клиента был поддельным и обратились в правоохранительные органы . В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что киберфутболист Антон Шанин стал жертвой мошенников. Он познакомился в тиндере с девушкой, оплатил билеты в театр по присланной ею ссылке и лишился крупной суммы денег.