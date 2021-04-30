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Москвич пытался получить 50 миллионов в кредит по поддельному паспорту

Артём Кульша
35 минут назад
Житель Москвы сделал попытку получить кредит в размере 50 миллионов рублей по поддельному паспорту. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Москвич пытался получить 50 миллионов в кредит по поддельному паспорту
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад неизвестный человек пришел в один из кредитных центров, предъявил фальшивый паспорт и запросил выдачу займа в размере 50 миллионов. В организации отказали ему в столь крупном кредите, но выдали более миллиона рублей.
Некоторое время спустя там выяснили, что паспорт клиента был поддельным и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что киберфутболист Антон Шанин стал жертвой мошенников. Он познакомился в тиндере с девушкой, оплатил билеты в театр по присланной ею ссылке и лишился крупной суммы денег.
В середине апреля в Московской области 28-летний мужчина был уличен в том, что размещал на сайтах знакомств анкеты с фотографиями девушек, которые якобы оказывают интимные услуги за деньги, и договаривался о встрече в арендованных квартир или гостиничных номеров с мужчинами, которые связывались с ним по указанным контактам. После приезда клиентов на место мужчина требовал внести предоплату в размере от 3,5-6,5 тысячи рублей посредством банковского перевода и переставал выходить на связь после получения средств.
Происшествия,МВД,Москва,
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