Женщина зарезала мужа с детьми и пошла в кино

Жительницу Владивостока подозревают в убийстве своего мужа и двух пятилетних детей. По предварительной версии, она совершила тройное убийство во время ссоры с супругом, после чего пыталась отрезать головы детям, а затем пошла в кино, где ее и задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемой грозит пожизненное заключение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«29 апреля в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранами. По данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», — сообщается на сайте СУ СКР по Приморскому краю.

Женщину уже допросили, решается вопрос о мере пресечения. Кроме того, следователи назначили ей ряд судебных экспертиз: медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что убийство мужчины могло произойти из-за личного конфликта. Как пишет «КП-Владивосток», инцидент произошел во время ссоры между супругами, в ходе которой женщина схватила нож и зарезала мужа и двух детей. Еще один ребенок 2016 года был в этот момент в детском саду, что спасло ему жизнь.

Издание со ссылкой на источник указывает, что женщина пыталась отрезать детям головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под тело мужа подложила целлофан. После этого она отмыла полы в квартире от крови и отправилась в кинотеатр, где ее и задержали, сообщают журналисты. Правоохранителей вызвала одна из соседок семьи, обеспокоившись по поводу неприятного запаха из квартиры.

«КП-Владивосток» также указывает, что между супругами давно был конфликт, а отклонения в поведении женщины стали замечать после родов детей (все трое родились в один год). РЕН ТВ утверждает, что супруг хотел забрать детей, что и спровоцировало ссору.