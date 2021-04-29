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Актрису из сериала «Глухарь» задержали за кражу

Вечерняя Москва
1 час назад
Российскую актрису Людмилу Халилуллину, которая исполнила эпизодическую роль клофелинщицы в сериале «Глухарь», поймали на краже. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил Пятый канал.
Актрису из сериала «Глухарь» задержали за кражу
Фото: InstagramInstagram
Уточняется, что артистка воспользовалась чужой банковской картой. Женщина нашла ее на улице. На покупки она успела потратить полторы тысячи рублей. После звезду задержали.
По предварительным данным, Людмила Халилуллина находится под подпиской о невыезде.
Происшествия,Людмила Халилуллина,
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