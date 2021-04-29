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СМИ: Наркотики обнаружили у задержанного в Москве актера Лаптева

Вечерняя Москва
1 час назад
У актера Андрея Лаптева, задержанного ранее в районе Филевского бульвара в Москве, обнаружили наркотики.
Наркотики нашли у задержанного актера Лаптева
Фото: PixabayPixabay
Полицейские остановили Лаптева около его дома. Поведение мужчины показалось им подозрительным, и они решили произвести досмотр на предмет наличия запрещенных предметов и веществ. У актера нашли сверток с белым порошком. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что у актера были с собой наркотики.
— Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе сверток с наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона — весом 1,97 грамма, — сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время Лаптев находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщает КП.
Происшествия,Андрей Лаптев,Москва,
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