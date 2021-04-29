Наркотики нашли у задержанного актера Лаптева

Полицейские остановили Лаптева около его дома. Поведение мужчины показалось им подозрительным, и они решили произвести досмотр на предмет наличия запрещенных предметов и веществ. У актера нашли сверток с белым порошком. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что у актера были с собой наркотики.