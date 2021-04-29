Петербурге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении 27-летнего бойца ММА Никиты Солонина, который, по данным следствия, на платформе Московского вокзала в Санкт-Петербурге избил пассажира. О возбуждении дела 29 апреля сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным транспортной полиции, вечером 27 апреля между 30-летним Артёмом Тарасовым , 27-летним Никитой Солониным и пассажиром поезда «Сапсан» произошел словесный конфликт. После чего на платформе вокзала один из спортсменов ударил оппонента в лицо. В результате оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру, а после вытрезвления были отпущены.

Что касается второго спортсмена. 30-летнего Артема Тарасова, то, как уточняют в ведомстве, в отношении него вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет решен после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причиненных потерпевшему.

По данным СМИ, пострадавшим участником конфликта является топ-менеджер петербургского филиала одной из ведущих страховых компаний России

На Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали двух пассажиров, устроивших драку в скоростном поезде «Сапсан». Задержанными оказались бойцы ММА Артём Тарасов и Никита Солонин. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Сообщение о драке поступило на пульт дежурного вечером 27 апреля. По словам начальника поезда, прибывающего на Московский вокзал, в одном из вагонов «Сапсана» произошла драка. Прибывшие на платформу сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, бойцов ММА (смешанные боевые единоборства) 30-летнего Артема Тарасова и 28-летнего Никиту Соломина.

«Выяснено, что правонарушители, следуя в поезде сообщением «Москва-Санкт-Петербург», находились в состоянии алкогольного опьянения. Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира», — рассказали в транспортной полиции.

Кроме того, уже на платформе Московского вокзала один из них нанес удар по лицу этому же пассажиру.

«В результате оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления, — подытожили в пресс-службе. — Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

В свою очередь задержанные бойцы рассказали свою версию случившегося. По словам Тарасова, конфликт произошел после того как один из пассажиров якобы оскорбил мать Солонина. Мужчина не стерпел обидные слова и между участниками словесной перепалки началась потасовка.

«Чел наехал на Солонина, оказался вице-президентом Альфа-Банка Андрей Сорокин, — рассказал Тарасов. — Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом и на моих глазах происходит просто какая то показушная тема ».

Российский боец ММА Артем Тарасов рассказал «СЭ» подробности конфликта с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. 28 апреля Тарасов и Никита Солонин были задержаны в Санкт-Петербурге.

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«Мы ехали после боя. Никита спал, никого не трогал. Он закинул ноги на соседнюю кушетку, там никого не было. Девушка сделала ему замечание, после чего Никита ноги убрал. Там был пьяный мужик, который начал гнать на Никиту: называть его малолеткой и агрессировать. Никита, естественно, ответил ему. Закончилось все тем, что мы разбирались на перроне. Мужчина вызвал полицию. Он оказался какой-то «большой шишкой», о чем изначально нам заявлял. Хотя его никто не трогал. Я старался их разнять. Ситуация получилась странная. Пацаны, которые приняли нас на вокзале, не понимали, причем здесь я. Я сначала был на стороне мужчины, но когда он стал вести себя неадекватно, я у него спросил, почему он так себя ведет. Сначала нам хотели сделать уголовную статью: искали, искали, но ничего не нашли. Как все журналисты разъехались, нас выпустили. В полиции испугались такого резонанса», — сказал Тарасов «СЭ».

Супруга бойца ММА и видеоблогера Артёма Тарасова предположила, что её муж не мог избить человека, как это утверждали в полиции. Накануне, 27 апреля, стало известно, что Тарасова и его товарища Никиту Солонина задержали. По версии полиции, у них произошёл конфликт с одним из пассажиров поездка Москва — Санкт-Петербург. Один из бойцов ударил оппонента по лицу.

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«Я считаю, что просто была какая-то перепалка между людьми. Вообще Артём неконфликтный человек и не стал бы с кем-то конфликтовать и решать какие-то вопросы на улице. Вообще ни разу не видела, чтобы у людей к нему были какие-то предъявы. Он всегда ведёт себя абсолютно адекватно. Не могу говорить за Солонина, но, видимо, была какая-то перепалка, где Артём вступился за своего друга, а человек оказался обидчивый, у него оказались связи, и он написал заявление. Стопудово никакой драки не было, была просто перепалка», — цитирует супругу блогера 78.ру.

Тренер Алексей Прокофьев рассказал «СЭ» подробности задержания бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина в Санкт-Петербурге.

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«Назвать это инцидентом сложно. Насколько я знаю, произошел словесный конфликт на Сапсане с Андреем Сорокиным, вице-президентом «АльфаСтрахования», из-за девушки какой-то. И начальник поезда написал заявление, что они кричали, ругались нецензурной бранью. Из-за этого их задержали и отвезли в линейный отдел полиции. Конфликта как такового не было, даже удара. Если удар какой-то есть, пусть предоставят видеоматериалы. Я только что прочитал показания начальника поезда — ни про какой удар не написано. Я знаю Артема очень давно. Может быть, он и сказал что-то в нецензурной форме, но очень сильно сомневаюсь, что он кричал во время конфликта в поезде», — сказал Прокофьев «СЭ».

Также Прокофьев отметил, что у бойца забрали телефон и к нему не пускают адвоката.

«Просто конфликт интересов. Представитель «АльфаСтрахования» захотел показать свои яйца. Непонятно, когда их отпустят. Адвоката нашего тоже не пускают. Говорят «ждите». С самим Артемом удалось связаться, но потом телефон у него забрали», — добавил Прокофьев.

Во вторник вечером Тарасов в своем Instagram сообщил, что его и Солонина доставили в отдел полиции на вокзале из-за конфликта.