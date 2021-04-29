Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор

«Рамблер» писал, что актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной его смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Против Богдановой было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. По словам сотрудников центра, они не менее десяти раз сообщали директору о необходимости отправить Марьянова в больницу, но она это делать запретила.

Сегодня суд приговорил Богданову к трем годам условно. Кроме того, она обязана оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и выплатить миллион рублей компенсации сыну Марьянова.

Изначально директору реабилитационного центра «Феникс» грозило до шести лет лишения свободы, напомнил «Пятый канал».