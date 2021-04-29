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Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор

Алиса Селезнёва
56 минут назад
Суд приговорил директора реабилитационного центра «Феникс», где умер актер Дмитрий Марьянов, Оксану Богданову к трем годам условно, штрафу и выплате компенсации. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Рамблер» писал, что актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной его смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Против Богдановой было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. По словам сотрудников центра, они не менее десяти раз сообщали директору о необходимости отправить Марьянова в больницу, но она это делать запретила.
Сегодня суд приговорил Богданову к трем годам условно. Кроме того, она обязана оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и выплатить миллион рублей компенсации сыну Марьянова.
Изначально директору реабилитационного центра «Феникс» грозило до шести лет лишения свободы, напомнил «Пятый канал».
Однако несколько месяцев назад она вышла замуж за свидетеля по делу Константина Мосунова и забеременела от него. Мосунов получил право не свидетельствовать в суде против близкой родственницы.
Происшествия,Видео,Оксана Богданова,Дмитрий Марьянов,
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