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Эксперт: "Боинг" МН17 разорвало на части в воздухе

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Причиной крушения «Боинг» МН17 стал взрыв внутри самолета. По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, это опровергает версию об обстреле воздушного судна ракетой.
Эксперт: "Боинг" МН17 разорвало на части в воздухе
Фото: ReutersReuters
«Анализ траекторий движения этих обломков наглядно указывает, что начали движение эти обломки из одной точки пространства, где за мгновения до этого находился еще неразрушенный самолет», - утверждает эксперт.
Антипов отметил, что положение кресла и ног капитана судна говорит о том, что в момент крушения самолетом управлял второй пилот.
По версии эксперта, первый решал другие проблемы.
На сайте Ytro.ru напомнили, что судебное разбирательство по этому процессу длится уже год в Нидерландах. Суд обвиняет четверых человек, якобы причастных к выстрелу из «Бука».
Ранее «Рамблер» писал, что некоторые из записей бесед одного из обвиняемых по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе, опубликованные в СМИ, приобщены прокуратурой к уголовному делу.
Нидерландское издание Nieuwsuur опубликовало записи нескольких тысяч телефонных разговоров Дубинского, перехваченных Службой безопасности Украины.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СБУ,
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