Эксперт: "Боинг" МН17 разорвало на части в воздухе

Причиной крушения «Боинг» МН17 стал взрыв внутри самолета. По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, это опровергает версию об обстреле воздушного судна ракетой.

Антипов отметил, что положение кресла и ног капитана судна говорит о том, что в момент крушения самолетом управлял второй пилот.