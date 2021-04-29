Эксперт: "Боинг" МН17 разорвало на части в воздухе

Причиной крушения «Боинг» МН17 стал взрыв внутри самолета. По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, это опровергает версию об обстреле воздушного судна ракетой.
«Анализ траекторий движения этих обломков наглядно указывает, что начали движение эти обломки из одной точки пространства, где за мгновения до этого находился еще неразрушенный самолет», - утверждает эксперт.
Антипов отметил, что положение кресла и ног капитана судна говорит о том, что в момент крушения самолетом управлял второй пилот.
По версии эксперта, первый решал другие проблемы.
На сайте Ytro.ru напомнили
, что судебное разбирательство по этому процессу длится уже год в Нидерландах. Суд обвиняет четверых человек, якобы причастных к выстрелу из «Бука».
Ранее «Рамблер» писал, что некоторые из записей бесед одного из обвиняемых по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе, опубликованные в СМИ, приобщены прокуратурой
к уголовному делу.
Нидерландское издание Nieuwsuur опубликовало записи нескольких тысяч телефонных разговоров Дубинского, перехваченных Службой безопасности Украины
.